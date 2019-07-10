Куньмин, Китай, 10 июля 2019, 14:56 — REGNUM
Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая изъяла 30,96 кг метамфетамина и задержала пятерых подозреваемых в двух случаях торговли наркотиками, сообщает 10 июля агентство Синьхуа.
В начале июля полиция города Баошань по наводке отправила отдельные группы реагирования в город Пуэр и уезд Ланьцан для проведения расследования.
6 июля полицейским удалось изъять 40 упаковок метамфетамина весом 22,19 кг, которые перевозились в транспортном средстве, а также арестовать пятерых подозреваемых в городе Пуэр. В уезде Ланьцан было изъято еще 8,76 кг метамфетамина в одном из грузовиков. Расследование продолжается.
Напомним, что провинции Юньнань на юго-западе Китая является форпостом Поднебесной в борьбе с наркотрафиком, поскольку она граничит с «золотым треугольником наркоторговли», в который входят Таиланд, Лаос и Мьянма.
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