Куньмин, Китай, , 14:56 — REGNUM

Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая изъяла 30,96 кг метамфетамина и задержала пятерых подозреваемых в двух случаях торговли наркотиками, сообщает 10 июля агентство Синьхуа.

В начале июля полиция города Баошань по наводке отправила отдельные группы реагирования в город Пуэр и уезд Ланьцан для проведения расследования.

6 июля полицейским удалось изъять 40 упаковок метамфетамина весом 22,19 кг, которые перевозились в транспортном средстве, а также арестовать пятерых подозреваемых в городе Пуэр. В уезде Ланьцан было изъято еще 8,76 кг метамфетамина в одном из грузовиков. Расследование продолжается.

Напомним, что провинции Юньнань на юго-западе Китая является форпостом Поднебесной в борьбе с наркотрафиком, поскольку она граничит с «золотым треугольником наркоторговли», в который входят Таиланд, Лаос и Мьянма.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае контрабандисты пытались провести героин в пакетах с семенами манго