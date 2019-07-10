Таллин, , 14:42 — REGNUM

Директор Таллинской Европейской школы Рикардо Ларини подал заявление об отставке после вмешательства министерства образования, когда темнокожий учитель написал в министерство жалобу на проявления расизма в школе. Об этом сообщает издание Postimees.ee.

С начала учебного года единственный темнокожий учитель в Европейской школе Виатеур Нкурунзиз терпел постоянные оскорбления расистского характера со стороны одного из учеников. Учитель неоднократно говорил об этом родителям подростка и директору школы, но никакие меры к прекращению издевательств не принимались. Наконец, в июне учитель подал жалобу в министерство образования.

После вмешательства министерства директор и завуч старших классов Рикардо Ларини подал заявление об уходе. Комментировать ситуацию журналистам он отказался.

Виатеур Нкурунзиз выразил надежду, что данный случай поможет предотвратить подобные проблемы в других эстонских школах.

Европейская школа в Таллине была создана министерством образования и науки в 2013 году, обучение в ней ведётся на английском и французском языках.