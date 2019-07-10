Вена, , 14:49 — REGNUM

10 июля городской совет австрийской столицы опубликовал список самых популярных имен, данных новорожденным в 2018 году. В целом, выбор родителей оказался весьма консервативен: доминируют имена Максимилиан, Александр, София и Сара, пишет газета Heute.

Имя Максимилиан в ушедшем году получили 185 новорожденных мальчиков, имя София — 212 девочек. Другой вариант этого имени — Софи — замкнул десятку популярных имен.

В десятку популярных мужских имен после Максимилиана вошли Александр, Давид, Леон, Филипп, Феликс, Лукас, Мухаммед, Ноа. Десятое место поделили между собой Бенджамин и Маттео.

Самыми популярными женскими именами после Софии стали Сара, Анна, Эмилия, Ханна, Лаура, Эмма, Мия, Лена и Софи.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня Общество немецкого языка опубликовало список самых причудливых имен, данных в Германии. Среди них — Меркель, Триумф и имена героев сериала «Игра престолов».