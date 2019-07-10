Циндао, Китай, , 14:31 — REGNUM

Таможня китайского портового города Циндао в провинции Шаньдун на востоке страны пресекла попытку контрабанды 14 живых скорпионов, сообщает 10 июля агентство Синьхуа.

Скорпионы пришли в 14 пластиковых контейнерах почтовым отправлением из Великобритании. Данный вид скорпионов водится в южной и восточной Африке, и завоз его в Китай может угрожать экологическому балансу, если они попадут в дикую природу, сообщили в таможне.

Отметим, что живые насекомые внесены в список отправлений, запрещенных к ввозу в Китай. В отношение скорпионов были приняты необходимые карантинные меры.

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