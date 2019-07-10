Куньмин, Китай, , 14:25 — REGNUM

Огромный гриб диаметром 1,5 метра, высотой 0,7 метра и периметром 4,1 метров был найден деревенским жителям в уезде Цзяньшуй провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 10 июля агентство Синьхуа.

«Я нашла гриб под зарослями диких роз, когда собирала грибы. Гриб оказался очень влажным и молочно-белого цвета», — поделилась увиденным жительница деревни, добавив, что потребовались распростертые руки троих человек, чтобы обхватить гриб.

При этом, издали гриб казался небольшим холмиком. Как отмечают эксперты, гриб относится к роду рядовки, который водится преимущественно в тропических районах. Гриб является съедобным и питательным, а также ценится за сладковатый вкус.