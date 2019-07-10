Рим, , 14:16 — REGNUM

Комиссия по транспорту парламента Италии рекомендовала принять поправки в правила дорожного движения, в числе прочего запретив передвижение по центрам городов на колясках, запряженных лошадьми, передает Il Messaggero в среду, 10 июля.

В ближайшее время вопрос будет рассмотрен парламентом.

На таком запрете настаивали защитники прав животных, особенно их беспокоила ситуация в Риме, отмечает издание.

Передвижение подобных колясок будет разрешено только в городских парках.