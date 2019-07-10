Кострома, , 14:15 — REGNUM

Костромская область победила в конкурсе «Регион добрых дел» и получила субсидию 7,5 млн рублей. Средства будут направлены на развитие регионального центра, реализацию добровольческих инициатив в сфере безопасности граждан и интеграции молодых инвалидов в современное общество, — сообщает пресс-служба губернатора области.

В конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел», организованном Федеральным агентством по делам молодежи, участвовали 74 региона России. Костромская область вошла в число 37 регионов, которые в 2020 году получат субсидии на развитие добровольческого движения.

Ранее Костромская область стала одним из 7 лучших регионов по внедрению стандарта поддержки волонтерства. В регионе на протяжении многих лет добровольцы реализуют такие практики в сфере добровольчества как «Обучение с увлечением», «Детские поликлиники», «#ДоброВСело», «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Мы в движении».