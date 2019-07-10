Пекин, , 14:15 — REGNUM

За менее чем три года почти 360 тыс. интернет-пользователей Китая пожертвовали более 45 млн юаней (около $6,54 млн) на реставрацию и починку Великой Китайской стены, сообщает 10 июля газета Beijing Daily.

Сбор средств осуществлялся при помощи краудфандинговой кампании, которая была развернута в сентябре 2016 года Китайским фондом защиты культурного наследия при Национальной администрации культурного наследия Китая на технологических мощностях китайского IT-гиганта компании Tencent.

Согласно информации, предоставленной на официальной странице фонда, все собранные денежные средства были направлены на ремонт участков Великой Китайской стены близ Пекина, а также в провинциях Хэбэй и Шаньси.

Таким образом, данная кампания стала первой в истории Китая, когда на защиту этого всемирно известного памятника архитектуры были направлены средства неравнодушной общественности.

Отметим, что Великая Китайская стена входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Она состоит из целого ряда взаимосвязанных участков, которые простираются через 15 городов и провинций. Однако, в последние годы из-за воздействия окружающей среды и человека, этот памятник начал активно разрушаться, в связи с чем посещение туристами некоторых ее участков была ограничена властями КНР.

Читайте ранее в этом сюжете: С 1 июня доступ туристов на Великую Китайскую стену ограничат