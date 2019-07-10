Абуджа, 10 июля 2019, 14:06 — REGNUM
В докладе благотворительной организации Oxfam говорится, что неравенство в западной Африке находится на критическом уровне. Разрыв между богатыми и бедными стремительно увеличивается, передает ВВС Africa.
Организация обвиняет правительства региона в игнорировании этой проблемы, несмотря на экономический рост многих стран.
Доклад, составленный в соавторстве с финансовой консалтинговой организацией Development Financе International, оценил западноафриканские страны по критерию их заинтересованности в государственных расходах, налогообложении и рынках труда.
Авторы доклада привели статистические данные, отражающие состояние неравенства: «1% самых богатых жителей Западной Африки владеет большим количеством имущества, чем все остальные жители региона вместе взятые».
В статистических данных также говорится, что совокупное состояние пяти самых богатых людей Нигерии — 29,9 млрд долларов США — превышало бюджет правительства страны на 2017 год.
По данным доклада, тремя западноафриканскими странами, наиболее приверженными к сокращению неравенства, являются Кабо-Верде, Мавритания и Сенегал. Худшие показатели неравенства — в Нигере, Сьерра-Леоне и Нигерии.
Для решения проблемы «западноафриканские правительства должны продвигать прогрессивное налогообложение, увеличивать социальные расходы, усиливать охрану рынка труда, увеличивать инвестиции в сельское хозяйство и укреплять права на землю для мелких фермеров», — сказала Адама Кулибали из Oxfam.