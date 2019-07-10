Абуджа, , 14:06 — REGNUM

В докладе благотворительной организации Oxfam говорится, что неравенство в западной Африке находится на критическом уровне. Разрыв между богатыми и бедными стремительно увеличивается, передает ВВС Africa.

Организация обвиняет правительства региона в игнорировании этой проблемы, несмотря на экономический рост многих стран.

Доклад, составленный в соавторстве с финансовой консалтинговой организацией Development Financе International, оценил западноафриканские страны по критерию их заинтересованности в государственных расходах, налогообложении и рынках труда.

Авторы доклада привели статистические данные, отражающие состояние неравенства: «1% самых богатых жителей Западной Африки владеет большим количеством имущества, чем все остальные жители региона вместе взятые».

В статистических данных также говорится, что совокупное состояние пяти самых богатых людей Нигерии — 29,9 млрд долларов США — превышало бюджет правительства страны на 2017 год.

По данным доклада, тремя западноафриканскими странами, наиболее приверженными к сокращению неравенства, являются Кабо-Верде, Мавритания и Сенегал. Худшие показатели неравенства — в Нигере, Сьерра-Леоне и Нигерии.

Для решения проблемы «западноафриканские правительства должны продвигать прогрессивное налогообложение, увеличивать социальные расходы, усиливать охрану рынка труда, увеличивать инвестиции в сельское хозяйство и укреплять права на землю для мелких фермеров», — сказала Адама Кулибали из Oxfam.