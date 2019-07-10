Кемерово, , 14:30 — REGNUM

Суд в Кемерове вынес приговор бывшему начальнику Главного управления ФСИН области Константину Антонкину. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе прокуратуры Кемеровской области, он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствие установило, что еще в 2012 году обвиняемый «из корыстных побуждений» предложил директору строительной фирмы заключить госконтракт на сумму в 60 млн рублей. Компания должна была разработать проектную документации для ремонтно-строительных работ следственного изолятора.

«За свои услуги злоумышленник попросил оформить в собственность земельный участок, который он выбрал, и построить там дом, а также приобрести кухонный гарнитур. Данные услуги были на сумму более 10 млн рублей. Когда предприниматель согласился, обвиняемый убедил директора строительного управления ФСИН, чтобы контракт был заключен именно с указанной организацией», — сообщили в Следственном управлении СКР по области.

Однако в результате условия контракта остались невыполненными, хотя 44 миллиона рублей из бюджета были потрачены. Впоследствии о сговоре стало известно сотрудникам ФСБ России по Кемеровской области. В августе 2017 года Антонкин был арестован.

Сам экс-начальник ГУ ФСИН свою вину так и не признал, что не помешало суду согласиться с доводами обвинения. Судья назначил Константину Антонкину наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с запретом занимать должности в органах власти на 4 года. Кроме того, он обязан возместить ущерб государству в 44 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года бывший заместителя директора ФСИН России Николай Баринов был признал виновным в получении взятки в 44 млн 100 тыс. рублей в ходе строительства следственного изолятора «Кресты-2». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 950 тысяч рублей.

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