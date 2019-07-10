Москва, , 15:50 — REGNUM

Экономическая политика, проводимая в настоящий момент правительством РФ, ведёт страну к катастрофе — новому майдану. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Михаил Делягин.

Он отметил, что социально-экономическая политика российского государства направлена на обеспечение интересов глобальных спекулянтов против интересов народа России, а тех людей, которые отвечают за социальный и экономический блоки, можно назвать осознанными диверсантами.

«Правительство РФ создало уникальную ситуацию, когда благодаря так называемому налоговому манёвру бензин является непосильно дорогим для граждан и будет дорожать дальше, при этом вся нефтеперерабатывающая промышленность убыточна. Был повышен НДС на 2%, при том что федеральный бюджет захлёбывается от денег и имеет 12 трлн рублей неиспользуемых остатков, если верить официальной статистике Минфина. Создана ситуация, при которой ставка по кредиту в два раза превышает инфляцию. Государство блокирует экономическое развитие», — заявил экономист.

По его мнению, для осуществления комплексной модернизации инфраструктуры необходимо выполнить несколько условий. Во-первых — ограничить финансовую спекуляцию, чтобы деньги, выделенные на инфраструктуру, не ушли на спекулятивные рынки. Во-вторых, ограничить коррупцию, чтобы не разворовывался федеральный бюджет.

«Иначе всё украдут, как это было, подозреваю, в 2014 году, когда расходы на модернизацию выросли, но этого никто не заметил. У нас борются не с коррупцией, а с коррупционерами, что является путем эффектным, но абсолютно тупиковым», — отметил Делягин.

Также, по мнению экономиста, нужно ограничить произвол монополий и создать условия для успешного функционирования бизнеса. Сотрудникам, в свою очередь, для обеспечения продуктивной работы, необходимо иметь физиологические силы.

«Людей нужно кормить, прожиточный минимум должен быть реальным, а не фиктивным, рассчитываться исходя из интересов здоровья организма и быть гарантированным, потому что по Конституции РФ гражданам гарантировано право на жизнь, а в экономическом плане право на жизнь — это гарантировать прожиточный минимум», — отметил Делягин.

Экономист также добавил, что сферы образования и здравоохранения должны быть возвращены в нормальное состояние.

«Если это начать делать, то через год вы Российскую Федерацию не узнаете при всех её пороках, недостатках, бытовом идиотизме, который никуда не денется. Она станет другой — но тогда её нельзя будет грабить», — заявил Делягин.