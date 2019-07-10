Лондон, , 14:06 — REGNUM

Актриса Каррен Гиллан («Стражи галактики», «Мстители: Финал») неожиданно столкнулась с героем британского сериала «Доктор Кто» Плачущим ангелом в саду режиссера Стивена Моффата. Такое видео было опубликовано в официальном аккаунте Гиллан в Instagram 9 июля.

https://www.instagram.com/p/Bzq__mJDoba/

Исполнительница роли Эми Понд в культовом сериале BBC «Доктор Кто» Каррен Гиллан посетила Стивена Моффата, сценариста и продюсера шоу. Осматривая владения кинематографиста, актриса неожиданно увидела каменную статую плачущего ангела, похожую на ту, что наводила ужас на зрителей в эпизодах «Доктора Кто». Видео, в котором Гиллан замечает ангела, было подписано советом «Не моргай»: так назывался эпизод сериала, в котором появились Плачущие ангелы.

Читатели Каррен Гиллан в Instargam эмоционально отреагировали на декорации в саду Моффата.

«Не могу дождаться, пока он выползет из моего экрана и убьет меня», — пишет пользователь thekarthoik.

«Позвони Доктору!», — советует ritacar6.

«Я ни разу не моргнул во время этого видео», — признается chady_boy 15 .

По сюжету сериала, статуи являлись гуманоидной расой, способной уничтожать людей или отправлять их в прошлое, так, чтобы они не подозревали о случившемся. После выхода серии «Не моргай» Плачущие ангелы не раз были названы самыми страшными монстрами по мнению различных СМИ: TV Guide в 2007 году поместил их на третье место в рейтинге самых страшных персонажей в истории телевидения, писатель Нил Гейман также сделал их третьими в своем списке из десяти самых страшных классических монстров, а в издании The Daily Telegraph Плачущие ангелы в 2011 году стали третьими самыми ужасающими злодеями за всю историю перезагрузки шоу «Доктор Кто».

Ранее Каррен Гиллан рассказывала, что хотела бы вернуться к сериалу «Доктор Кто» и составить компанию актрисе Джуди Уитакер, которая в данный момент играет роль Тринадцатого Доктора и одновременно является первой женщиной, сыгравшей этого персонажа, в истории шоу.

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