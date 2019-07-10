Токио, , 14:21 — REGNUM

Создатель игры Final Fantasy XIV Наоки Йошида рассказал о своей заинтересованности во франшизе Diablo. Разработчик заявил, что «готов бросить всё» ради разработки новой игры в этой серии, сообщил портал PCGamesN 9 июля.

Йошида признался, что он является давним поклонником серии. Разработчик заявил о своей готовности возглавить разработку Diablo 4 и отказаться от собственных проектов (сейчас Йошида всё ещё работает над Final Fantasy XIV).

Разработчик также отметил, что «кроссовером его мечты» стало бы соединение вселенных Final Fantasy XIV и World of Warcraft (или Diablo) в одной игре. Эксперты считают, что такое развитие событий возможно: недавно в игре появился кроссовер с Final Fantasy XV, а чуть ранее рейд, вдохновлённый игрой Nier: Automata.

Напомним, Final Fantasy XIV — это MMORPG (массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра) по мотивам франшизы Final Fantasy. Проект сюжетно не связан с предыдущими играми серии, однако заимствует из них ряд элементов. В Final Fantasy XIV рассказывается о материке Эорзея, подвергающемуся вторжению Гарлейской империи.