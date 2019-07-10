Висбаден, Германия, , 13:57 — REGNUM

В Германии вынесен приговор по резонансному убийству 14-летней Сюзанны Фельдман, обнаруженной мертвой в июне 2018 года, передает канал n-tv 10 июля.

Убийца, 22-летний уроженец Ирака Али Башар приговорен к пожизненному тюремному заключению. Судьи зафиксировали особое отягчающее обстоятельство: преступник действовал целенаправленно, с холодным расчетом — этот пункт практически исключает возможность досрочного освобождения через 15 лет. Эксперт засвидетельствовал расстройство личности Башара, согласно которому он ориентирован исключительно на личные нужды и склонен к манипуляции другими людьми. Уже за решеткой он предстанет перед судом по другому делу — его обвиняют в изнасиловании 11-летней девочки.

Как сообщало ИА REGNUM, тело изнасилованной и убитой Фельдман было обнаружено в июне 2018 года в Висбадене. Подозреваемый Башар сбежал в Ирак, но позже был экстрадирован в Германию. Убийство школьницы вызвало волну протестов против миграционной политики по всей стране.

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