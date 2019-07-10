Махачкала, , 13:54 — REGNUM

При возведении многоквартирных домов и зданий повышенной этажности дагестанские застройщики не всегда соблюдают требования противопожарной безопасности. Объекты зачастую не оснащены системой противопожарного водоснабжения, что может стать серьёзной проблемой при тушении огня. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказал замначальника главного управления МЧС Дагестана — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Эльдар Хамавов.

«Если говорить о многоэтажных домах, то при их возведении не всегда учитываются требования противопожарной безопасности в части наличия противопожарного водоснабжения. Домов в последнее время строится очень много, но количество систем противопожарного водоснабжения так и не увеличивается. Нет гидрантов, нет водоёмов, что является серьёзной проблемой», — заметил Хамавов.

Собеседник с сожалением отметил, что сотрудники органов управления и подразделений государственного пожарного надзора не входят в рабочую комиссию по приёмке объектов в эксплуатацию. Это позволяет застройщикам возводить здания, не учитывая требований МЧС. В юрисдикцию чрезвычайного ведомства объект попадает только после ввода в эксплуатацию.

«Это большая беда, что дома и объекты строятся, а мы надзор за ними осуществляем уже после их ввода в эксплуатацию. Застройщик может построить дом, в чём-то не учитывая наши требования», — рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы.

Не секрет, что массовая и хаотичная застройка в Махачкале является в городе одной из наиболее серьёзных проблем последних лет. Шутка о том, что жильцы домов через окно могут пожимать руки соседям напротив, в столице Дагестане перестаёт быть просто шуткой.

Эта проблема прямо сказывается и на пожарной безопасности. Многоэтажки порой построены настолько близко друг к другу, что узкие зазоры между ними не всегда позволяют спецтехнике в случае пожара вплотную подъехать к горящему объекту. Но судя по всему, застройщиков мало волнует безопасность людей, которые заселят их строения.

Техническое оснащение

Уточним, что в Дагестане на сегодняшний день нет ни одного высотного здания, то есть объекта высотой от 25 этажей и выше. В республике имеются многоэтажные дома и 10 так называемых зданий повышенной этажности (высотой от 10 до 25 этажей), все они расположены в городе Махачкале. Среди них и знаменитая в регионе 18-этажная гостиница «Ленинград», возведенная в 1977 году.

Заместитель начальника ГУ МЧС Дагестана по государственной противопожарной службе Мартин Маммаев рассказал, что на вооружении у ведомства имеется высотная пожарная техника, которая достаёт до уровня 16 этажа. В наличии одна пятидесятиметровая автоматическая лестница (АЛ-50) и восемь АЛ-30, которые позволяют спасателям тушить пожары и эвакуировать людей в условиях высотной городской застройки.

Имеются у министерства также автомобильные коленчатые подъёмники высотой до 50 метров, а также система дымоудаления. Если же придётся спасать людей, заблокированных во время пожара на уровне выше 16 этажа, то сделать это можно будет, по словам специалиста, комбинированном способом.

«У нас нет техники, которая достаёт до 19−20 этажей и выше. Наши технические средства позволяют взобраться до 16 этажа, а дальше, если есть необходимость, спасатели могут подниматься на вышестоящие этажи с использованием ручных лестниц. Но это очень опасный манёвр, к нему прибегаем только в экстренном случае, когда человек не может спуститься с верхних этажей и нуждается в помощи», — рассказал Мартин Маммаев.

С 1 июня 2019 года на вооружении у МЧС Дагестана находится и вертолёт МИ-8, который также можно использовать для спасения людей при возгорании зданий. Специальные спусковые устройства позволяют поднять людей из опасной зоны непосредственно на борт спецтехники.

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Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт Ми-8 Дагестану предоставил МЧС России. В конце мая 2019 года в ходе рабочей поездки в республику руководителя федерального чрезвычайного ведомства Евгения Зиничева начальник МЧС Дагестана Нариман Казимагомедов отметил, что регион нуждался в вертолёте. По словам министра, спецтехника облегчит работу пожарных подразделений в условиях горного рельефа и морской составляющей.