Москва, , 13:38 — REGNUM

Последнее время в немецкой прессе часто стараются дать свой альтернативный взгляд на Курскую битву в целом и Прохоровку в частности. Под Курском немцы пытались взять реванш за Сталинград. Курская битва — центральное сражение Великой Отечественной Войны. Прохоровку можно однозначно поставить в один ряд с Бородинским сражением, Ледовым побоищем или Куликовской битвой, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Немцы очень надеялись на свои новые танки «Тигры» и «Пантеры», которые по состоянию на июль 1943 года действительно превосходили советские танки. Ситуация выровнялась лишь после модернизации «Т-34» и появления у СССР тяжелых танков «ИС-1».

"Теперь непосредственно о главном танковом сражении Великой Отечественной войны. Формально была ничья. Советскому командованию не удалось осуществить прорыв фронта противника, разгромить вражескую группировку и обеспечить выход к Обоянскому шоссе. Вермахт не смог прорвать третий тыловой рубеж советской обороны и выйти на оперативный простор. Германское наступление было остановлено.

Советские войска понесли серьезные потери в технике и людях, и были ограничены в своих наступательных возможностях. Вместе с тем, через несколько дней после контрудара немцы были вынуждены свернуть операцию «Цитадель» и отступить. Так что в этом смысле поле боя осталось за СССР, в итоге мы одержали победу», — отметил эксперт.

После поражения на Курской дуге Германия уже не имела возможности проводить масштабные наступательные операции, надежды на венгров и румын не оправдались. Не спасали и новые танки. Хотя «Тигр», наверно, был самым грозным танком Второй Мировой войны.

«После объединения Германии и распада СССР Запад старается убрать в общественном мировом сознании решающую роль Союза в победе над фашизмом. Но исторические факты от этого не меняются.

В том числе и факт, что спустя 30 лет после падения Берлинской стены Германия остается страной с ограниченным суверенитетом и находится в фактической вассальной военной и экономической зависимости от США», — высказал свое мнение Разуваев.

Как сообщало ИА REGNUM, ведущий редактор исторического раздела немецкого издания Свен Феликс Келлерхофф опубликовал статью, в которой призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле. В этом районе «не было крупного сражения», утверждает автор.

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