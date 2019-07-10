Москва, 10 июля 2019, 13:38 — REGNUM
Последнее время в немецкой прессе часто стараются дать свой альтернативный взгляд на Курскую битву в целом и Прохоровку в частности. Под Курском немцы пытались взять реванш за Сталинград. Курская битва — центральное сражение Великой Отечественной Войны. Прохоровку можно однозначно поставить в один ряд с Бородинским сражением, Ледовым побоищем или Куликовской битвой, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Немцы очень надеялись на свои новые танки «Тигры» и «Пантеры», которые по состоянию на июль 1943 года действительно превосходили советские танки. Ситуация выровнялась лишь после модернизации «Т-34» и появления у СССР тяжелых танков «ИС-1».
После поражения на Курской дуге Германия уже не имела возможности проводить масштабные наступательные операции, надежды на венгров и румын не оправдались. Не спасали и новые танки. Хотя «Тигр», наверно, был самым грозным танком Второй Мировой войны.
Как сообщало ИА REGNUM, ведущий редактор исторического раздела немецкого издания Свен Феликс Келлерхофф опубликовал статью, в которой призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле. В этом районе «не было крупного сражения», утверждает автор.
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