Ростов-на-Дону, , 13:30 — REGNUM

Жители муниципалитетов, расположенных на востоке Ростовской области, пожаловались на регулярные хлопки, похожие на взрывы. В управлении по информационной политике региона разъяснили, что причин для паники нет — на Дон пришли сухие грозы, передаёт ИА REGNUM.

Гроза Цитата из х∕ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия

«Управление информационной политики правительства Ростовской области просит жителей Ростовской области не нагнетать панику и не распространять непроверенную информацию, пересказывая слухи и домыслы», — обратились власти к жителям Дона.

Многочисленные жалобы в социальных сетях поступали от жителей Цимлянского, Дубовского, Зимовниковского районов, а также Волгодонска, в 16 километрах от которого расположена Ростовская АЭС.

Сухие грозы — явление достаточно редкое, но опасное, так как приводит к природным пожарам, отмечают специалисты.