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Геймер с ником JinMar добавил в игру Metal Gear V: Phantom Pain возможность поиграть за американского актёра Киану Ривза. Модификация, меняющая облик главного героя, уже появилась в свободном доступе, сообщило игровое издание Kotaku 9 июля.

Теперь любой желающий может заменить Снейка (главный герой серии Metal Gear) на Киану Ривза. Причём для игры доступны сразу две версии актёра: его образ из фильма «Джон Уик» и из предстоящей игры Cyberpunk 2077. Однако, при использовании модификации изменится лишь внешность протагониста, а озвучка останется прежней.

Популярность Киану Ривза в игровом сообществе набирает обороты. Ранее фанаты постапокалиптического экшена S.T.A.L.K.E.R. попросили добавить актёра в качестве одного из главных героев новой части франшизы. Петицию с этой просьбой подписали 1178 человек.

Напомним, американский актёр Киану Ривз обрёл большую популярность в интернете после своего появления на игровой выставке E3 2019. Как оказалось, Ривз сыграет и озвучит одного из главных героев проекта — музыканта Джонни Сильверхенда. После своего выступления на презентации польского разработчика CD Projekt RED актёр стал героем множества интернет-мемов.

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