Грозный, , 13:19 — REGNUM

Чечне для паломничества к святыням исламской религии во время хаджа-2019 выделена квота на 2600 верующих. Вопросы их доставки в Саудовскую Аравию и пребывания там находятся под контролем Духовного центра мусульман Чечни. Об этом было сказано 9 июля в ходе совещания при главе республики с участием муфтия Чечни Салаха Межиева, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

Организаторы хаджа обещают, что поездка по святым местам будет продумана до мелочей — от комфортности перелета, до размещения в гостиницах. По словам Салаха Межиева, паломники отправятся в Джидду (Саудовская Аравия) прямым рейсом из Грозного. На месте для них будут подготовлены автобусы и гостиницы.

Напомним, в 2019 году время хаджа выпадает на начало августа.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года ежегодно Чечне предоставляется квота на 2600 человек на посещение святых мест во время хаджа. Однако в 2018 году помощь в отправке паломников оказал также региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. С его помощью смогли совершить хадж еще около 300 верующих. Путевки получили малоимущие и нуждающиеся граждане, а также сотрудники правоохранительных органов, получившие ранения при исполнении служебных обязанностей. Всего было совершено 15 авиарейсов с паломниками на борту.