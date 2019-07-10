Калуга, , 13:14 — REGNUM

В Калуге утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх местных жителей, совершивших покушения на сбыт наркотических средств. Как сообщила 10 июля корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора областного центра Светлана Кострякова, в ближайшее время злоумышленники предстанут перед судом.

Суд

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Как установило следствие, трое жителей Калуги вступили в организованную преступную группу по сбыту наркотиков и получали задания от руководителя группы через Telegram-канал. Обвиняемые приобретали на территории города крупные партии наркотического средства, получая их через «закладки», перевозили и помещали их в тайники, о местонахождении которых сообщали руководителю банды. За свою «работу» злоумышленники получали денежное вознаграждение.

По решению суда двое обвиняемых будут ждать решения суда под стражей. В отношении ещё одной подозреваемой, которая является матерью малолетнего ребёнка, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Санкция ч. 4 ст. 228.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Как сообщало ИА REGNUM, за пять месяцев 2019 года в Калужской области было расследовано 576 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. За этот период стражи порядка пресекли преступную деятельность 46 лидеров и активных участников преступных групп. Из незаконного оборота изъято более 67 кг наркотических средств и психотропных веществ.