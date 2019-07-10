Махачкала, , 13:31 — REGNUM

В 2019 году исполняется три года со дня гибели лейтенанта полиции из Дагестана, Героя России Магомеда Нурбагандова. В память о героеизготовлен специальный почтовый штемпель, будут также распространены по всей почтовой сети России и по странам ближнего и дальнего зарубежья 300 тысяч конвертов с портретом Нурбагандова, сообщили ИА REGNUM 10 июля в пресс-службе главы Дагестана.

Специальный конверт, посвященный памяти героя, представили в центральном отделении почтовой связи города Махачкалы. В ходе мероприятия почетные гости провели процедуру спецгашения и поставили первый оттиск штемпеля.

«Мы с вами гордимся подвигом наших героев. И сегодня есть такая возможность, когда в руки почти каждого человека может попасть конверт, который еще раз напомнит о выдающемся сыне Дагестана, совершившем подвиг», — сказал во время церемонии руководитель республики Владимир Васильев.

Акция, по словам политика, позволяет вновь напомнить всем, что рядом находятся люди, которые, не имея высокой должности, в час испытаний становятся «героями вселенского масштаба». Лидер субъекта подчеркнул, что Магомед Нурбагандов — герой, которым гордится вся Россия.

«Сегодня для нашей семьи траурный день, но вместе с тем, нас переполняет гордость за то, что наш сын в этот день совершил такой подвиг», — сказал в рамках мероприятия отец героя РФ Нурбаганд Нурбагандов.

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Напомним, лейтенант полиции Магомед Нурбагандов был убит 10 июля 2016 года. Он с друзьями и родными отдыхал в лесу недалеко от села Сергокала, когда утром к их палатке подошли вооружённые люди и в грубой форме стали будить отдыхающих. Произошла перепалка, в ходе которой был застрелен его двоюродный брат Абдурашид Нурбагандов, позже награждённый орденом Мужества.

Узнав, что Магомед работает в полиции, боевики силой вывезли его на некоторое расстояние от зоны отдыха и застрелили. Нападавшие сняли происходящее на камеру телефона и загрузили видеоролик на один из экстремистских сайтов.

В сентябре того же года в ходе спецоперации силовики ликвидировали трёх участников расправы над братьями, двоих задержали. При осмотре тел уничтоженных боевиков был найден телефон с оригиналом видеозаписи. Так стало известно, что перед убийством Магомеда принуждали призвать коллег уйти с работы из правоохранительных органов. Однако он под угрозой расправы произнёс фразу: «Работайте, братья!».

Как сообщало ИА REGNUM, за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, лейтенант полиции Магомед Нурбагандов указом президента России посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации. Награду из рук Владимира Путина 22 сентября 2016 года в Кремле получили родители полицейского.

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