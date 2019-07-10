Москва, , 13:02 — REGNUM

Полномочия по учету беспилотных воздушных судов (БВС, БПЛА, беспилотников, дронов) возложены на Федеральное агентство воздушного транспорта, сообщается на сайте Росавиации.

Сейчас ведомство проводит организационные мероприятия по реализации полномочий, предусмотренных правилами учета БВС.

Постановка на учёт БВС с фотографией будет осуществляться только после 27 сентября двумя способами: почтовым отправлением; через портал учета беспилотных воздушных судов или единый портал госуслуг.

В Росавиации подчеркнули, что заявления о регистрации БВС, направленные через общественную приемную ведомства или по электронной почте не принимаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, правила учета беспилотных гражданских воздушных судов (БВС) с максимальной взлетной массой от 0,25 кг до 30 кг утверждены постановлением правительства 25 мая 2019 года. Правило вступает в силу после 120 дней со дня его опубликования.

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