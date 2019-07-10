Москва, , 12:57 — REGNUM

В августе текущего года в ряде регионах России ожидаются небольшие отрицательные погодные аномалии, об этом говорится в предварительном прогнозе Гидрометцентра РФ.

Солнце

Так, на европейской территории страны в целом средняя температура в августе будет близка к норме. Для Москвы среднемесячная температура августа составляет +16,5 градуса (+20−23 днем, 10−13 градусов ночью).

Вместе с тем за Уралом, в Якутии, Амурской и Магаданской областях, а также в Хабаровском крае температура воздуха в августе ожидается выше нормы. Небольшие отрицательные аномалии ожидаются на юге Красноярского края, в Иркутской области и Туве, пишет «Российская газета».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в июле погода в пределах нормы ожидается на европейской территории России, на юге Урала и юге Западной Сибири. В большинстве регионов Сибирского федерального округа, в Якутии и на севере Уральского федерального округа температура воздуха в июле будет выше нормы.

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