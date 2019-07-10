Москва, , 13:46 — REGNUM

Большой денежный штраф или перспектива реального срока отрезвит горячие головы препятствующих работе врачей. Как передает корреспондент ИА REGNUM10 июля, об этом заявил депутат Госдумы Леонид Огуль («Единая Россия»).

Скорая помощь Mosgorzdrav.ru

«Уверен, что большой денежный штраф или перспектива реального срока отрезвит горячие головы тех, кто считает допустимым преграждать дорогу машине скорой помощи или нападать с применением силы на медработников. Ещё более важно широко проинформировать людей о новых поправках», — сказал Огуль.

Он привел данные статистики, согласно которым ежегодно в стране фиксируется более 1200 случаев нападения на медработников, в том числе работников скорой, в среднем это один-два случая в месяц в каждом регионе.

Госдума во втором чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за нападения на врачей и воспрепятствование работе медиков. Так, санкции за подобные деяния необходимо ужесточить. Новые меры предлагаются серьезные — до четырех лет лишения свободы в случае смерти пациента. Если пациенту был причинен тяжкий вред здоровью, то штраф до 80 тыс. рублей либо принудительные работы до двух лет, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы до двух лет.

Также предусмотрены и административные штрафы за непропуск скорой помощи — ответственность предлагается дифференцировать.