Черкесск, , 12:40 — REGNUM

Депутат городской думы Черкесска Алина Чикатуева расстанется с мандатом. Суд по иску главы КЧР Рашида Темрезова досрочно прекратил ее полномочия с 8 июля, а также возложил на нее обязанность оплатить судебные расходы на сумму 450 тыс. рублей. В удовлетворении встречного иска Чикатуевой к главе республики суд отказал.

Напомним, депутат городской думы города Черкесска от партии «Коммунисты России» Алина Чикатуева подверглась судебному преследованию в январе 2019 года. Сама она считает, что поводом для отстранения ее от должности является критика властей. Женщина выступила на федеральном телеканале, рассказав, как в республике отказывают в помощи нуждающейся семье. Кроме того, она «вынесла сор из избы», рассказав о незаконной покупке мэрией дорогих иномарок.

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Против депутата подал в суд глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. В своем иске он потребовал прекратить полномочия депутата, так как она предоставила недостоверные данные о доходах. Чикатуева утверждала, что декларация была подана в срок и в полном объеме, однако по факту оказалось, что в ней отсутствуют две страницы.

В ходе проверки было также установлено, что у депутата имеются денежные средства на счетах, о которых не было заявлено в декларации за 2017 год, что является нарушением антикоррупционного законодательства.

Решение суда города Черкесска не удовлетворило депутата Чикатуеву. Она намерена добиваться справедливости в Верховном суде РФ. По словам ее адвоката Дамира Муллина, вызывает сомнения оценка судебных издержек в сумму 450 тыс. рублей. На них в том числе была сделана почерковедческая экспертиза. Такая в Пятигорске, в частности, стоит максимум 30 тыс. рублей, пишет «Кавказ пост». А та, за которую придется платить коммерческой фирме из Пятигорска, оценена в 230 890 рублей.

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