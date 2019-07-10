Владимир, , 12:33 — REGNUM

Уникальный музей природы во Владимире может закрыться, об этом заявила журналистам 9 июля генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова.

По словам Мельниковой, с 2020 года ВСМЗ предложено платить более четырех миллионов в год за аренду помещений, которые занимает Музей природы на улице Мира. Ещё около миллиона рублей составят коммунальные расходы, а также услуги управляющей компании. Доход же Музея природы за 2018 год составил 757,3 тыс. рублей.

С 2006 года площади, на которых работает музей, предоставлялись городскими властями ВСМЗ бесплатно. По словам Мельниковой, фактически — это социальная нагрузка: вход в музей для детей до 16 лет бесплатный, за билет платят только взрослые. Еще одна статья доходов — экскурсионное обслуживание и организация мероприятий. Однако теперь власти Владимира приняли решение брать арендную плату за использование этих площадей.

«Музей помогает сформировать у детей и молодежи нормальное отношение к экологии. Те занятия, которые проводит музей, тот масштаб деятельности, особенно в последнее время, он меня, конечно, очень радует. Я уже не говорю, что детям предоставляют возможность тактильного общения с предметами, используя не музейный фонд, и здесь проводится большое количество занятий со слепыми детьми, со слабовидящими», — цитирует Мельникову « ПроВладимир ».

В музее расположено шесть хранилищ с редкими экспонатами, оснащенных дорогостоящим оборудованием, сохраняющим в помещении влажность и температуру. В случае переезда возникнут проблемы их сохранения — сам ВСМЗ также испытывает проблемы с площадями.

Светлана Мельникова «Самое простое — это закрыть музей природы. Таким образом, на карте музейной империи одна экспозиция не будет существовать».

Директор музея уверена: властям города вместо того, чтобы требовать плату с культурных учреждений, следовало бы более разумно использовать имеющееся муниципальное имущество. Мельникова напомнила о целом ряде объектов, которые могли бы стать доходными, но до них чиновникам нет дела.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнее время власти Владимира неоднократно заявляли о «дискриминационной бюджетной политике в отношении города Владимира». Так, в конце июня горсовет Владимира принял открытое письмо в адрес губернатора, в котором говорится о сокращении дотаций городу, а также содержится просьба пересмотреть формулу расчета величины дотаций областному центру на выравнивание бюджетной обеспеченности «с учетом реального, а не завышенного налогового потенциала города Владимира». Правительство региона, в свою очередь, отвечая на письмо, заявило о ежегодном увеличении финансовой поддержки областного центра.

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