Москва, , 12:19 — REGNUM

Микрорайон Коммунарка в Новой Москве станет одним из «центров» столицы. Об этом заявил 10 июля мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая ход строительства больницы в этом районе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Очень важно, чтобы создавались рабочие места. В Новой Москве количество жителей прибывает и столько же прибывает рабочих мест. Все это даётся не просто. Экономика не всегда складывается. Вчера правительство Москвы приняло решение убрать дополнительную плату за строительство коммерческих объектов за Третьим транспортным кольцом (ТТК). У нас большая маятниковая миграция. В последнее время она снизилась, но дисбаланс существует. Поэтому приняли решение освободить от этой платы, чтобы создавались новые рабочие места, и это стало дополнительным толчком для развития», — отметил мэр Москвы.

Собянин отметил, что помимо больницы в Коммунарке будет построен спортивный центр, музейное пространство.

«Это станет ещё одним центром Москвы, который будет хорошо работать», — сказал Собянин.

По его мнению, важно не только построить в Коммунарке красивые корпуса, но и создать качественные условия проживания москвичей.