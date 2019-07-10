Тюмень, , 12:24 — REGNUM

В Тюмени отец призывника купил фальшивый диагноз за 250 тысяч рублей. Мужчина приговорён к штрафу в один миллион рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени.

Судом установлено, что в 2015 году мужчина решил оградить своего сына от службы в армии и с помощью взятки купить медицинский диагноз, с которым противопоказана служба в Вооружённых силах России. Через посредника он передал взятку в 250 тыс. рублей врачу травматологу-ортопеду, командированному в состав призывной военно-врачебной комиссии.

Купленный диагноз «застарелое повреждение ахиллового сухожилия правой голени, дефект ахиллового сухожилия, незначительное нарушение функций» позволил призывнику получить категорию годности «В» (ограниченно годен к службе).

Преступление было выявлено в 2017 году, отмечают в суде. Тюменские СМИ поясняют причину долгого разбирательства: дядей призывника является один из высокопоставленных чиновников.