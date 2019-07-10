Москва, , 12:10 — REGNUM

Первая очередь больницы в микрорайоне Коммунарка в Москве начнёт работу в 2019 году. Об этом 10 июля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая ход строительных работ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Собянин на встрече с местными жителями, в ходе осмотра строительных работ больницы в микрорайоне Коммунарка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Как и обещал, мы заканчиваем строительство больницы в Новой Москве. Вообще самый современный корпус, самые современные больничные корпуса в России. Больница оснащена современным оборудованием. В нашей стране и в Москве ничего подобного не строилось. Первая очередь будет закончена уже в этом году. До конца года, я надеюсь, примем первого пациента», — рассказал Собянин.

Новая больница в микрорайоне Коммунарка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам мэра Москвы, первая очередь медучреждения будет обслуживать взрослых пациентов. Вторая очередь больницы предназначена для детей и начнёт свою работу в 2020 году.

«Вторая очередь — детская больница, родильный дом, перинатальное отделение. И для детей, и для взрослых, и для Новой Москвы, и для близлежащих районов Москвы это будет работать. Важно, чтобы у нас не было периферийных районов, чтобы Москва была обустроена комплексно», — сообщил Собянин.