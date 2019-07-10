Тутаев, Ярославская область, , 12:07 — REGNUM

В городе Тутаеве Ярославской области плата за социальный наем жилья выросла в 2 раза в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый секретарь Тутаевского райома КПРФ Алексей Шеповалов.

Тутаев

«Если в 2018 плата за наем в среднем равнялась 8.27 руб за квадратный метр, то уже в январе текущего года она резко выросла до 16.73 руб. При этом, постановления о повышении платы на сайте районной администрации опубликовано не было», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Шеповалов.

Тутаевские коммунисты потребовали от властей снизить плату. Этому была посвящена резолюция первомайского митинга коммунистов. Обращение об этом было направлено в районную администрацию. Однако там ответили, что повышение было законным.

«Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется исходя из средней цены 1 кв.м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Ярославской области. Величина коэффициента соответствия платы за наем жилого помещения устанавливается исходя из социально-экономических условий в городском поселении Тутаев в интервале (0 — 1), что соответствует методическим рекомендациям, утвержденным приказом министерства строительства», — говорится в ответе первого заместителя главы Тутаевского муниципального района.

Коммунистов такое объяснение не устраивает. Они говорят, что в более крупных и более богатых городах области плата за социальный наем ниже.

«Так плата за наем жилого помещения в Ярославле составляет в среднем — 11,26 руб. за 1 квадратный метр. А в Рыбинске и того меньше — 8,1 рубль. В Тутаеве же — 16,73! Не может жилье в Тутаеве стоить дороже, чем в областном центре. И социально-экономическая обстановка, к сожалению, у нас гораздо хуже. В социальном жилье живут, как правило, люди малоимущие, и для них такое повышение очень ощутимо», — говорит Алексей Шеповалов.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов, рост платы во многом вызван платежами за капитальный ремонт и тем, что индексации не было несколько лет.

«Если посмотреть на абсолютные цифры, то да, есть рост в два раза. Но половину этой суммы включают в себя платежи за капитальный ремонт, которые сейчас за нанимателей вносит администрация. Оплачиваются администрацией как собственником и другие работы — установка приборов учета, софинансирование в рамках благоустройства и так далее. Также у нанимателей есть право приватизировать жилье. Тогда платить за наем не придется, но нужно будет нести ответственность как собственников жилья», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Юнусов.

Коммунисты планируют и дальше добиваться снижения платы за социальный наем в Тутаеве.

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