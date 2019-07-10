Курган, , 12:15 — REGNUM

Десяткам жителей Курганской области пересчитали плату за коммунальные услуги после их обращений к врио губернатора Зауралья Вадиму Шумкову через его паблики в социальных сетях. Департамент государственного регулирования цен и тарифов провёл ряд проверок обоснованности тарифов на коммунальные услуги в нескольких населенных пунктах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Жительница села Садовое Кетовского района пожаловалась на высокий тариф на вывоз жидких бытовых отходов — 111 руб./ м³. В ходе проверки выяснилось, что стоимость этой услуги уже включена в тариф на водоотведение для организации МУП администрации Садовского сельсовета «Родник» в размере 41,56 руб./м³. В результате общая сумма перерасчёта, который МУП «Родник» провел по всем квартирам четырех обслуживаемых домов составила свыше 200 тыс. рублей. Виновные привлечены к административной ответственности.

После обращения жителей Шумихи на высокие тарифы на холодную воду и водоотведение местное МУП «Городские коммунальные сети» снизило тарифы для потребителей на водоснабжение на 11% и на на водоотведение на 32%.

Всего на страницы главы региона в социальных сетях поступило около 150 обращений по тарифам на коммунальные услуги, отмечают в пресс-службе губернатора Курганской области. Основная часть вопросов касается начисления платы за тепловую энергию, особенно в зимний отопительный период.