Грозный, , 11:40 — REGNUM

В Чечне попали в поле зрения правоохранительных органов директора государственных унитарных предприятий (ГУП), подведомственных министерству сельского хозяйства. 17 чиновников одновременно с государственной службой занимались личным бизнесом, являясь учредителями коммерческих фирм, сообщили ИА REGNUM 10 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

«Данные обстоятельства создавали благоприятные условия руководителям использовать свои полномочия для недобросовестного развития собственного бизнеса в ущерб возглавляемым государственным предприятиям», — установило надзорное ведомство.

В адрес министра сельского хозяйства было внесено представление об устранении выявленного нарушения. Глава минсельхоза привлек руководителей 17 ГУПов к дисциплинарному наказанию. Все чиновники приняли меры к прекращению предпринимательской деятельности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году был осужден за незаконное предпринимательство бывший депутат Алтайского краевого законодательного собрания Алексей Кушнарев. На незаконной продаже земельных участков и жилых домов в поселке Лесной Индустриального района города Барнаула он заработал 123 млн рублей.