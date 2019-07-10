Сургутский район, Югра, , 11:37 — REGNUM

В Югре во время реконструкции дорог в городском поселении Белый Яр демонтировали тротуары, отремонтированные менее двух лет назад. Бюджет понёс миллионные потери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

Тротуары разобраны на трёх улицах поселения. В 2017 году данные улицы были отремонтированы по предписанию ГИБДД и прокуратуры и на эти цели было затрачено 7,5 млн рублей. В администрации Белого Яра пояснили, что во время проведения работ два года назад не знали о предстоящей реконструкции дорог и инженерных коммуникаций в 2019 году. Воистину правая рука не знает, что делает левая, отмечают общественники.

Эксперты Общероссийского народного фронта в ХМАО направили в прокуратуру региона и счетную палату Сургутского района обращения с просьбой проверить эффективность расходования бюджетных средств при реализации проектов благоустройства в Белом Яру.

В администрации Сургутского района заявили, что за случаи дублирования трат отвечать будут главы муниципальных образований.