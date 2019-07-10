Нью-Дели, , 11:51 — REGNUM

Согласно прогнозам ООН к 2030 году производительность труда в Индии уменьшится на 5,8% из-за глобального потепления. Специалисты считают, что в масштабах страны данные потери соответствуют производительности 34 миллионов работников, занятых полный рабочий день. ООН сообщает, что больше всего производительность упадет в сфере сельского хозяйства и строительства.

Международная организация труда сообщает, что из-за потепления продолжительность рабочего дня по всему миру будет уменьшаться на более чем 2% ежегодно. Это соответствует потере производительности 80 млн. работников полной занятости. Аналитики утверждают, что наиболее всего подвержены глобальному потеплению страны Южной Азии.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», из-за климатических изменений мировые потери в производительности будут эквивалентны 2,4 трлн. долларам.

В отчете также отмечается, что правительство Индии предпринимает меры по улучшению условий труда работников по всей стране.