Омск, , 11:18 — REGNUM

Мэр Омска Оксана Фадина 10 июля перед объездом территории Октябрьского округа поздравила омичей с наступлением лета.

«Я хотела бы поздравить омичей с тем, что у нас наступило долгожданное лето», — цитирует градоначальницу портал «Омск-информ».

Издание отмечает: несмотря на то, что прошла уже практически половина лета, тёплых дней в Омске было совсем мало.

Как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, первый летний месяц действительно не порадовал омичей погодой. Июнь был прохладным и дождливым. Средняя температура воздуха была на два-три градуса ниже климатической нормы. Количество осадков повсеместно превысило норму, в отдельных районах в два-три раза. А вот в первых числах июля температура воздуха пришла в норму. По данным Обь-Иртышкого УГМС, в Омском регионе в течение месяца преобладающая температура воздуха ночью ожидается +17…+22 градуса. Днем она будет повышаться до +23…+28 градусов, местами до +33.