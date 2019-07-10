Москва, , 11:05 — REGNUM

ГУП «Московский метрополитен» причинён ущерб в особо крупном размере. Как сообщили ИА в пресс-службе главного следственного правления СКР по Москве 10 июля, по данному факту возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ — ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Читайте также: При гидроизоляции Московского метрополитена похищено 36 млн рублей

Как уточнили в следственном ведомстве, дело было возбуждено по результатам проведенной проверки по заявлению ГУП «Московский метрополитен». Точная сумма похищенных у предприятия средств не называется.

Установлено, что хищение было совершено в период 2013—2014 годов неустановленными лицами из числа сотрудников АО «Триада-Холдинг». Деньги были выделены на работы по ликвидации течи в одном из перегонов.

Также следователи проверят действия сотрудников ГУПа, допустивших халатность.

Следователи проводят ряд следственных действий для установления всех обстоятельств совершенного преступления, а также причастных к нему лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первое дело об ущербе Московскому метрополитену. В августе 2018 года, было возбуждено ещё одно уголовное дело. Руководство предприятия пожаловалось на действия подрядчика, нанёсшего ущерб столичной подземке на сумму свыше 35 млн рублей.

Как уточняется, в ходе проверки исполнения ЗАО «Триада-Холдинг» договора на проведение аварийно-восстановительных работ по гидроизоляции пилонных проходов на платформе станции «Бауманская» Арбатско-Покровской линии было установлено, что работы подрядчиком фактически не производились, а представленная компанией документация содержала недостоверные сведения об объёме и видах работ.

Читайте ранее в этом сюжете: Начальник службы метро Петербурга арестован по делу о мошенничестве