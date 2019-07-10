Киев, , 11:07 — REGNUM

Военная прокуратура Черниговского гарнизона задержала начальника комендатуры воинской части, подозреваемого в том, что за деньги он пускал желающих поиграть в пейнтбол на территорию охраняемого военного объекта. Об этом сообщили 10 июля в пресс-службе Военной прокуратуры Центрального региона.

По данным следствия, военный якобы предоставил возможность представителям частного предприятия беспрепятственно посещать бывший военный аэродром «Пивцы». За это он получил 3 тыс. гривен или около 7500 рублей. Ещё за $500 он согласился содействовать заключению договора о длительной аренде участка охраняемой территории.

Офицера задержали во время получения взятки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине правоохранители задержали силовика, подозреваемого в похищении оружия из военной части.

Читайте также: На Украине раскрыли хищение оружия из военной части — ГБР