Москва, , 10:59 — REGNUM

В московском районе Черёмушки погибли сотни птиц, сообщили в группе Facebook «Московский активист».

Очевидцы обнаружили бесчисленное количество трупов голубей, лежащих на газонах и тротуарах. Рядом насыпано пшено, которое, полагают москвичи, и стало причиной гибели.

«Более сотни птиц лежит на земле посреди бульвара и в прилегающих дворах. Прохожие попытались помочь, найти воды, но люди были растеряны, никогда не видели ничего подобного», — приводится в сообщении комментарий местной жительницы.

Также в группе опубликовано видео, где печальную картину за кадром обсуждают взволнованные детские голоса.

Об отравлении птиц в Черемушках пишет и портал moskvichmag.ru. В заметке очевидец отмечает обилие корма возле голубиных тел.