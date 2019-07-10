Махачкала, , 10:58 — REGNUM

Благотворительные организации Северного Кавказа отправили гуманитарную помощь в зону паводка в Приангарье. Десятки тонн груза, в том числе одежды и обуви, детского питания, постельного белья, предметов первой необходимости, медикаментов собрали четыре организации: фонд «Надежда» из Дагестана, «Хайра» из Чечни, «Территория милосердия» из Карачаево-Черкесии и «Тешам» из Ингушетии, сообщили ИА REGNUM 10 июля в общественном движении Российском конгресс народов Кавказа (РКНК).

По словам члена высшего совета РКНК Руслана Курбанова, на месте, в Иркутской области работают активисты движения из числа местного населения, вместе с МЧС они встретят «посылку с Кавказа» и помогут с распределением вещей нуждающимся. Десятки человек, объединенные общей болью, помогают собирать груз, разгружать его, отправлять на железнодорожный вокзал для последующей отправки в места бедствия — Тулун, Нижнеудинск, Тайшет.

«Решили присоединиться, потому что это общая трагедия всех нас. Помогая им, мы помогаем себе оставаться людьми, гражданами своей страны, оставаться такими, какими нам велел быть Всевышний Аллах», — подчеркнул руководитель фонда «Территория милосердия» из Карачаево-Черкесии Расул Кубанов.

Как отметил сотрудник чеченского фонда «Хайра» Минкаил Ахмадов, «живя в одной стране, люди должны быть друг другу опорой, тем более кавказцы. Ведь мусульмане всегда славились взаимовыручкой». По его словам, кавказская молодежь, проживающая в Иркутской области, ежедневно получает информацию, где и какая помощь необходима, и действует адресно.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях сотрудники мэрии столицы Ингушетии откликнулись на беду жителей Иркутской области. Чиновники перечислили свой двухдневный заработок в помощь пострадавшим от паводка.