Абу-Даби, , 10:43 — REGNUM

9 июля Human Rights Watch (HRW), неправительственная организация со штаб-квартирой в США, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека, заявила о том, что в ОАЭ несколько людей содержатся в тюрьмах несмотря на то, что срок их приговора уже окончен. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, в ОАЭ продолжали удерживать пятерых бывших заключенных, хотя срок их приговора истек год назад.

В опубликованном докладе HRW говорится о том, что мужчины содержались в консультационном центре в тюрьме Аль-Разин по обвинению в «создании террористической угрозы» и были обречены на бессрочное задержание в соответствии с законодательством ОАЭ о борьбе с терроризмом.