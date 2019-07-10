Триполи, , 10:54 — REGNUM

9 июля спасательное судно «Алан Курди» спасло из воды 44 беженцев. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, это произошло у берегов Ливии в Средиземном море.

По информации источника, Мальта согласилась принять спасенных людей, среди которых беженцы из Сирии, Ливии, Пакистана, Бангладеш и Гвинеи. Страна направила судно, чтобы забрать беженцев, однако официального подтверждения этого факта со стороны властей Мальты не последовало.