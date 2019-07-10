Махачкала, , 10:53 — REGNUM

Ввод в эксплуатацию 11 школ на 3,2 тыс. ученических мест запланирован в Дагестане в 2019 году в рамках регионального проекта «Современная школа». Также в этом году начнётся строительства 12 школ, которые откроют свои двери в 2020—2021 годах. Основная цель мероприятий — ликвидация трёхсменного режима обучения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 июля в пресс-службе регионального минобра.

Шесть школ почти на 1,3 тыс. ученических мест будут введены в эксплуатацию в Хасавюртовском районе Дагестана. Два образовательных учреждения появятся Цумадинском районе, ещё по одному — в Ахтынском и Докузпаринском районах, а также в городе Махачкале. На строительство всех 11 объектов образования предусмотрены средства в объеме 4,44 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, на начало 2019 года в Дагестане, по данным министерства образования и науки республики, имеется 18 школ-трёхсменок. В третью смену в них обучаются в общей сложности порядка 2,6 тыс. детей.

В середине июня полномочный представитель президента в СКФО Александр Матовников заявил, что на Северном Кавказе проблема трехсменного режима обучения сохраняется в школах Дагестана и Чечни. По словам полпреда, на аналогичный режим могут перейти и школы Ингушетии.

Постоянную потребность субъектов округа в создании новых мест в дошкольных и образовательных учреждениях Матовников объяснил самым большим в России естественным приростом населения.

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