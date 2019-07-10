Остров, Псковская область, , 10:34 — REGNUM

В Островском районе Псковской области сегодня, 10 июля, перезахоронят останки советских лётчиков, погибших в воздушном бою 7 июля 1941 года. Обломки разбившегося самолёта были обнаружены в 2017 году — их нашли охотники в лесу. Исследовать место крушения удалось только в августе 2018 года, когда подсохли болота. С помощью архивов Министерства обороны РФ поисковикам удалось не только установить имена членов экипажа, но полностью восстановить картину боя.

Установлено, что капитаном Ил-4 был младший лейтенант Степан Васильев. Ему удалось спрыгнуть с парашютом из подбитого самолёта и успешно приземлиться на землю. Погиб он во время боев в феврале 1942 года. Не смогли покинуть горящий бомбардировщик воздушные стрелки Василий Говорун и Егор Кузнецов. Штурман Михаил Виноградов выпрыгнул из самолёта, но разбился при приземлении.

Поисковикам удалось найти родственников двух погибших бойцов: на церемонию перезахоронения приедут близкие Егора Кузнецова из Липецкой области и Василия Говоруна из Крыма. Им будут вручены памятные медали «Шагнувши в бессмертие». Красноармейцев похоронят со всеми воинскими почестями.