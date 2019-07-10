Токио, , 10:57 — REGNUM

6 и 26 июля 2018 года в Японии были казнены руководители религиозной секты «Аум Синрикё», устроившие теракт в Токийском метрополитене в 1995 году. С тех пор не утихают споры по поводу отмены смертной казни в стране. По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», министерством юстиции Японии был проведен опрос среди населения, в ходе которого выяснилось, что около 58% респондентов против её отмены. Аналогичный опрос был проведен в 2014 году и тогда многие высказались за отмену высшей меры наказания только в том случае, если она «неэффективна».

Адвокат Ёсио Урусибара из партии Комэйто, союзника по правящей коалиции с ЛДПЯ (Либерально-демократической партии Японии), заявил, что смертная казнь означает, что государство «убивает невинных людей». Однако он также отметил, что принятие закона об отмене может проигнорировать чувства семей жертв и вызвать волну недовольства. В правительстве даже создавались дискуссионные группы по данному вопросу, но безрезультатно.

В 2018 году в Японии подвергли казни 15 человек, что говорит об увеличении числа смертных приговоров.