Москва, , 10:25 — REGNUM

В День московского транспорта в центре Москвы, а пешеходном переходе на Цветном бульваре рядом с цирком Юрия Никулина появится «танцующий» светофор, сообщается на сайте ЦОДД.

13 июля рядом со светофором установят кабину. Во время того как будет гореть красный сигнал, любой пешеход сможет зайти в нее и начать танцевать.

Движения просканируют и проанализируют специальные видеокамеры. Танец будет транслироваться в режиме реального времени на красный сигнал светофора.

В ЦОДД пояснили, что «танцующий» светофор установят для того, чтобы гражданам было не скучно ждать зеленого сигнала и не возникало желания перебежать на красный свет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) по просьбам жителей столицы изменили режим работы светофоров на 53 пешеходных переходах.

Подробнее: В Москве изменили режим работы более 50 светофоров