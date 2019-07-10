Копенгаген, , 10:55 — REGNUM

Министр по делам детей и образования Пернилле Розенкрантц-Тайль предложила ввести «этическую цензуру» на посты в социальных сетях. Министр обосновала это тем, что подобная цензура существует в отношении редакторов газет.

Предложение появилось после того, как знаменитый в Дании блогер Фие Лаурсен опубликовала в своем Инстаграм-канале предсмертное письмо — об этом пишет датская газета Politiken («Политикен»).

Министр Розенкрантц-Тайль заявила, что Google или Facebook не могут нести ответственность за деятельность отдельных блогеров, именно поэтому предстать перед законом должен сам пользователь.