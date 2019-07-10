Копенгаген, , 11:53 — REGNUM

Датская компания Mærsk Oil, которой в настоящее время владеет французская компания Total, нарушала закон и выбрасывала тонны химических отходов в воды Северного моря.

В Дании появилась информация о том, что датская нефтяная компания Mærsk Oil на протяжении нескольких лет выбрасывала тонны так называемых «красных» отходов (крайне опасных для окружающей среды) в Северное море, не имея на то разрешения. В настоящее время компании и её владельцу — французской Total — грозит штраф в 75 тысяч долларов — об этом пишет датская газета «Finans» («Финансы»).

Представители Mærks Oil заявили Датскому агентству по охране окружающей среды то, что выброшенные в море отходы классифицировались как «незначительно вредные» (то есть обозначались как «желтые» и «зеленые» химические отходы), однако в действительности они относились к категории «красных».

Ведущий исследователь Орхусского университета в области влияния химии на состояние окружающей среды Пиа Лассен отметила, что даже если «красные» отходы не убивают обитателей Северного моря, они могут ослабить их иммунитет, что в конечном счете приведет к более интенсивному вымиранию видов.

Представители французской Total в письменном обращении к датским СМИ заявили, что предпримут все необходимые меры, дабы избежать повторения инцидента.