Приштина, , 11:01 — REGNUM

С момента провозглашения независимости Косово в феврале 2008 года республику покинуло 20% населения. По данным Евростата в период с 2008 по 2018 год 203 330 граждан Косово запросили убежища в ЕС. Ещё 141 330 граждан нелегально проникли на территорию ЕС.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, по информации, предоставленной Департаментом по гражданству, убежищу и миграции министерства внутренних дел Косово, за последние пять лет 135 тысяч граждан Косово запросили убежища в ЕС, из них назад вернулись лишь 40 тысяч.

В качестве основных причин миграции населения из Косово называются отсутствие перспектив, бедность и плохое управление.