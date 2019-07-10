Джакарта, , 10:23 — REGNUM

В управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) объявили, что в Индонезии в настоящее время насчитывается 14 000 беженцев, сообщает Sindonews.

Глава представительства УВКБ в Индонезии Томас Варгас заявил, что у него нет информации об этнической принадлежности этих беженцев, но есть данные о странах, откуда они прибыли.

По его словам, большинство беженцев в Индонезии прибыли из таких стран, как Афганистан, Сомали, Ирак и Мьянма.

Между тем, по словам главы отдела по правам человека министерства иностранных дел Индонезии Ахсанула Хабиба, в Индонезию беженцы прибывают как минимум из 43 стран. Некоторые из них приезжают из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным отчета агентства ООН по делам беженцев, за 2018 год свыше 70 млн человек вынуждены были покинуть свои дома.

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