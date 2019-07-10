Мадрид, , 10:15 — REGNUM

Саламанка, Гранада и Севилья являются самыми привлекательными городами Испании для туристов с точки зрения доступности цен. Рейтинг дороговизны испанских городов на лето 2019 года составлен порталом Rastreator.com.

Отпуск в Саламанке обойдется туристу на 22% дешевле, чем в среднем по стране. Цены на алкогольные напитки в этом городе ниже средних на 26%, на театры — на 49%, проезд в автобусах — на 26,4%. Проживание в местных гостиницах стоит от €58 за ночь.

Самые дешевые отели находятся в Сарагосе — здесь цены начинаются от €50 за ночь, что вдвое меньше, чем в среднем по Испании. Далее в рейтинге цен на отели расположились Кордова, Саламанка и Гранада.

Больше всех придется раскошелиться туристам, выбравшим в качестве места отдыха Пальма-де-Майорку, Сан-Себастьян и Барселону. Пятидневный отпуск в Сан-Себастьяне обойдется на 41% дороже. Цены на отели начинаются от €250 за ночь, а цены на кружку пива превышают средние на 33% — €5,5 за пол-литра. Здесь, а также в Барселоне, зафиксированы и самые высокие цены на такси.

Самая дешевая аренда автомобиля в Малаге — за пять дней туристу придется заплатить чуть более €63 — это на 43% ниже, чем в среднем по стране. На противоположном конце списка в этой категории находится Кордова: здесь стоимость аренды выше средней на 48%.

При составлении рейтинга были рассмотрены 15 самых популярных туристических городов, и в каждом из них были проанализированы цены по девяти параметрам: ночлег в отеле, аренда автомобиля, ужин на двоих, напитки, пиво, кофе, два билета в театр, поездка на такси и один билет на автобус.